The Game Awards 2022: seguite la maratona di Multiplayer.it su Twitch

I The Game Awards 2022 rappresentano un evento imperdibile per gli appassionati: non solo gli "Oscar dei videogiochi" condotti da Geoff Keighley celebrano le migliori produzioni dell'anno, ma sono anche il palcoscenico per annunci e trailer di titoli di spessore. Come al solito la nostra redazione sarà in prima linea, pronta a commentare e seguire con voi l'evento dal vivo sul canale Twitch di Multiplayer.it. Per avvicinarci all'evento abbiamo organizzato una lunga maratona in diretta che inizierà dalle 11:00 della di giovedì 8 dicembre e proseguirà fino all'alba del 9 dicembre.

Potrete seguire la maratona sul nostro canale Twitch a questo indirizzo o comodamente nel player poco qui sotto. In tutte le ore che precederanno i The Game Awards 2022 abbiamo un ricco programma di attività e giochi in compagnia della redazione.

Pierpaolo Greco, Francesco Serino, Alessio Pianesani, Giordana Moroni, Vincenzo Lettera, Kobe e altri amici di Multiplayer.it saranno in collegamento da Roma vi intratterranno con let's play, giochi di società, quiz, chiacchiere, momenti "in costume" e, perché no, anche addobbando l'albero di Natale, cucinando e "vivendo in live", giusto per dare quel tocco festivo ai nostri studi che di certo non guasta. Il tutto in attesa dei TGA 22 veri e propri, che avranno inizio a partire dalle 01:30 di venerdì 9 dicembre 2022.

Ovviamente ci saranno anche tanti scambi di battute e confronti con la chat, dunque se ancora non lo avete fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da poter interagire con noi durante le dirette.

I The Game Awards sono una delle vetrine più importanti per il panorama videoludico e spesso abbiamo visto annunci di spessore proprio durante questi appuntamenti. Quest'anno Geoff Keighley ha promesso un evento più corto ma dal ritmo maggiore, dato che saranno presenti oltre 50 giochi, quindi sicuramente qualcosa di interessante bolle in pentola. Ad esempio, tra gli ospiti sappiamo ci sarà anche Naoki Yoshida di Square Enix, che per l'occasione farà un annuncio "molto speciale" legato a Final Fantasy 16.

Anche il sito sarà molto attivo durante i The Game Awards 2022. Dunque anche se non riuscirete a fare le ore piccole e seguire l'evento in diretta, potrete rifarvi la mattina successiva con tutte le notizie e approfondimenti che pubblicheremo durante la notte.