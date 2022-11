The Game Awards 2022: ci saranno oltre 50 giochi, lo show sarà più corto

Manca poco meno di un mese ai The Game Awards 2022 e Geoff Keighley sta già iniziando a stuzzicare la curiosità dei giocatori, promettendo che durante l'evento saranno presenti più di 50 giochi, in linea con le ultime edizioni. Al tempo stesso però lo show sarà più corto, di conseguenza supponiamo che il ritmo di trailer e annunci sarà decisamente più alto.

Le informazioni arrivano da un'intervista concessa da Keighley, che ricordiamo è l'ideatore e conduttore dei The Game Awards, a VideoGames.si. In risposta alla domanda se teme che alcuni dei giochi presenti durante lo show verranno svelati in anticipo da dei leak, ha risposto:

"È sempre difficile perché quando hai più di 50 giochi coinvolti in qualche modo, qualcosa verrà fuori. Ma sì, abbiamo agito bene in passato con lo show e solitamente riusciamo a mantenere qualche sorpresa".

Keighley inoltre ha dichiarato che la diretta dei The Game Awards 2022 sarà più corta rispetto alle passate edizioni, in risposta alle frequenti critiche degli spettatori, che evidentemente non apprezzano i numerosi tempi morti e le pause pubblicitarie tra un trailer/annuncio/assegnazione di un premio e l'altro. Nonostante ciò, ha promesso che il numero di world premiere rimarrà lo stesso.

"Non ho dei numeri precisi da darvi (riguardo alle world premier), ma sono in linea con gli anni passati", ha detto Keighley, che in seguito ha aggiunto che anche nell'edizione di quest'anno vedremo un mix di giochi già annunciati e altri completamente inediti, alcuni dei quali forse sono stati già protagonisti di rumor e speculazioni nei mesi scorsi.

"Abbiamo alcuni giochi già annunciati che mostreranno contenuti nuovi di zecca e poi abbiamo anche molti nuovi giochi da svelare. Ci sono già molte speculazioni in rete riguardo cosa ci sarà e cosa non ci sarà. Sono sicuro che alcuni di questi rumor probabilmente sono sbagliati e si intensificheranno nelle prossime settimane."

I The Game Awards 2022 si svolgeranno alle 01:30 italiane del 9 dicembre 2022.