Hogwarts Legacy: le scelte del giocatore influiscono su storia e finale

Hogwarts Legacy dovrebbe consentire una notevole libertà al giocatore, con varie scelte che dovrebbero influire sullo sviluppo della storia e sul finale, presentando dunque possibilità diverse a seconda di come l'utente si è comportato nel corso dell'avventura.

Il director Adam Tew, in particolare, ha spiegato che "diverse interazioni con vari personaggi possono offrire differenti punti di scelta al giocatore e alcune di queste cose possono influire alcuni elementi del gioco in generale, delle vite specifiche dei personaggi o anche il finale della storia".

D'altra parte, abbiamo visto che Hogwarts Legacy contiene un sistema di dialoghi con scelte multiple, e a quanto pare queste hanno un certo peso nello sviluppo degli eventi e nella costruzione del finale del gioco.

Un esempio di questa libertà di scelta è visibile anche nel recente video mostrato nel gameplay showcase della scorsa settimana: quando Oggspire informa il giocatore della presenza di un gruppo di chiavi volanti avvistate, vediamo comparire le diverse risposte che possiamo dare all'NPC, che probabilmente portano a esiti diversi.

Questa parte non sembra particolarmente rilevante per lo sviluppo della storia, ma è probabile che ce ne siano altre molto più significative. Come riferito dal director "la scala delle scelte possibili varia molto, ma sono tutte opportunità che esistono per il giocatore", facendo anche riferimento alle numerose quest secondarie che possono essere intraprese e che puntano ad arricchire il mondo di gioco e approfondirne la conoscenza, oltre a modificare alcuni elementi della storia.

