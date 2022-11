Floodland, la recensione di uno strategico con l'acqua alla gola

I videogiochi strategici d'impronta survivalista hanno da sempre contraddistinto una certa parte del mercato videoludico. Vuoi per le immense possibilità date al giocatore, chiamato a costruire una nuova civiltà dalle ceneri della precedente, vuoi per la possibilità di creare ambienti di gioco suggestivi e fantasiosi, il fascino di questo genere di videogiochi post-apocalittici continua ad ammaliare migliaia di appassionati, pronti per provare l'ultimo ritrovato in tale ambito. Questa volta, a portarci in terre devastate è Vile Monarch, con un titolo che fa di tutto per stare a galla in un mare di concorrenza.

Non è una trama particolarmente intricata, né originale, ma è funzionale a un titolo come questo, molto più interessante nelle relazioni tra individui e clan che nella ricerca di una conoscenza totalizzante.

Floodland si presenta immediatamente come un gioco fortemente attaccato alla componente narrativa . Il mondo come lo conosciamo è finito da un pezzo, afflitto da inondazioni senza precedenti che hanno sgretolato gli ultimi baluardi della società. Anni dopo l'Evento, il nostro compito è quello di far prosperare un piccolo gruppo di sopravvissuti in queste "nuove" terre emerse. La nostra "consigliera" ci ha condotti in un luogo che ritiene molto importante. Infatti, pensa che nella zona si trovi una centrale elettrica all'avanguardia, altamente efficiente, che, se rimessa in funzione, potrebbe aiutarci a donare un nuovo inizio all'umanità. Una volta data una casa quantomeno vivibile alla nostra comunità, l'obiettivo sarà quello di andare alla ricerca di questa fantomatica fonte d'energia.

La situazione si complica ulteriormente quando la nostra comunità è abbastanza ampia da dover necessitare di leggi per una comune e prospera convivenza. Questo ramo diplomatico prevede di scegliere tra un gran numero di editti, alcuni dei quali mettono di fronte a bivi irreversibili (ad esempio, se instaurare una forza di polizia o una milizia armata). In definitiva, molto più che la ricerca della risorsa e della sopravvivenza, a fare la differenza tra prosperità e disfatta è la serena convivenza tra i membri delle comunità.

Il gameplay di Floodland ci mette dinanzi a svariate scelte già dai primi istanti di gioco. Innanzitutto, dobbiamo selezionare un clan da guidare in queste terre desolate. Ogni clan (inizialmente quattro, ma ne incontrerete altri durante le vostre partite) ha le sue peculiarità e, soprattutto, le sue visioni del mondo. Ci sono i più tradizionalisti, ancora legati alle "vecchie abitudini", mentre c'è chi vorrebbe un nuovo inizio per l'umanità, lontano dalle decisioni che hanno portato alla fine del mondo. Scelto il nostro gruppo, si viene catapultati in una mappa generata casualmente, cosa che porta ogni partita ad apparire diversa rispetto la precedente (ovviamente, non aspettatevi grandi cambiamenti, ma giusto un riposizionamento dei punti d'interesse e possibili nuovi incontri lungo il cammino). Il gioco, poi, segue lo standard dei gestionali più blasonati, con la raccolta di oggetti e il ciclo giorno-notte che scandisce gli orari lavorativi e quelli di svago.

Problemi tecnici

Floodland: dal punto di vista tecnico il gioco non dà il meglio di sé

Se Floodland si presenta come un titolo interessante da giocare, che per molte cose ricorda un altro importante esponente del genere uscito negli ultimi anni, Frostpunk (dal video introduttivo, ad alcune meccaniche di gioco, fino a determinati aspetti dello stile artistico, gli elementi che rimandano alle atmosfere del titolo di 11 bit Studios sono diverse, tra cui il più concreto impiego di Piotr Musiał, compositore dei maggiori successi del team polacco), dal punto di vista tecnico arrivano le prime criticità.

Teniamo a sottolineare che quella che abbiamo provato non era esattamente la versione definitiva del titolo, dato che gli sviluppatori hanno deciso di prendersi ogni minuto di tempo a disposizione prima dell'uscita per lavorare all'ottimizzazione del gioco e ad alcuni ultimi ritocchi. Tuttavia, su qualcosa dovremmo pur basarci e, quello che abbiamo avuto modo di testare con mano ci ha lasciati un po' con l'amaro in bocca (ma, ripetiamo, sono tutti elementi che potrebbero venire sistemati attraverso futuri aggiornamenti).

Floodland: il gioco presenta evidenti problemi prestazionali

Innanzitutto, il gioco si è presentato decisamente esoso in termini di risorse hardware. La nostra configurazione di prova non è certo tra le migliori, ma comunque più che sufficiente per gestire un titolo del genere a 1080p e 60 fotogrammi al secondo. Eppure, i casi di rallentamento e di scarse prestazioni aumentavano man mano che procedevamo nella storia e che, dunque, si espandeva la nostra comunità (e gli elementi a schermo). Un calo che, non sembra affatto giustificato da una complessità grafica particolarmente rilevante, dato che, al massimo della qualità, Floodland non è certo un gioco che stupisce per dettagli ed effetti visivi. Siamo nell'ambito del "comune", cosa che va più che bene per uno strategico del genere. Però i problemi prestazionali persistono anche al livello minimo di qualità grafica, quindi la falla è più probabile che si trovi a monte, nella scarsa ottimizzazione del gioco da parte del team di sviluppo.

La nostra esperienza è stata un'altalena di frustrazione ed esaltazione man mano che procedevamo nella storia, dato che, più espandevamo la nostra comunità, più i salvataggi automatici si facevano lunghi (cosa che portava l'intera schermata a bloccarsi anche per più di mezzo minuto). Queste che evidenziamo e che hanno minato il nostro sano godimento del titolo sono criticità che con tutta probabilità verranno sistemate in tempo per l'uscita, ma per il momento quel dubbio lancinante resta: la possibilità che il gioco esca effettivamente in queste condizioni, lievemente migliorato, ma comunque parecchio afflitto da problemi tecnici quantomeno fastidiosi.