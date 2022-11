God of War Ragnarok: il trailer con i riconoscimenti della stampa è trionfale

Anche per God of War Ragnarok non poteva mancare il tradizonale trailer con i riconoscimenti della stampa, ovvero il classico "accolade trailer" che, in questo caso, è davvero un tripudio di perfect score o quasi, visti i risultati ottenuti su questo fronte dal gioco di Sony Santa Monica.

Nel video vediamo dunque un altro montaggio di scene di gameplay e d'intermezzo dal tono decisamente epico, che mostra qualcosa delle nuove avventure di Kratos e Atreus alternando, alle scene di gioco, alcuni commenti particolarmente incisivi da parte delle maggiori testate internazionali.

D'altra parte, abbiamo già visto come il gioco sia stato decisamente ben recepito dai media: God of War Ragnarok si trova attualmente con un Metascore di 94 come voto medio sul sito aggregatore Metacritic, con i primi voti che parlano di un capolavoro. È altamente probabile che a questi risultati in ambito critico segua poi un notevole successo anche su quello commerciale, visto che tra l'altro ha già fatto registrare il miglior lancio di sempre per la serie nel Regno Unito.

Nel frattempo, God of War Ragnarok ha ricevuto nel corso del fine settimana la patch 2.001 che corregge alcuni problemi rilevati e migliora le prestazioni globali, all'interno del classico supporto post-lancio che proseguirà verosimilmente anche nel prossimo periodo. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo inoltre alla recensione di God of War Ragnarok, ma il gioco è comunque disponibile dalla settimana scorsa sul mercato, dunque è probabile che lo conosciate già molto bene.