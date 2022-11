Hogwarts Legacy, tutte le novità del Gameplay Showcase

Lo dimostrano le tante novità del Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy : un evento durato la bellezza di quarantacinque minuti, in cui il community manager Chandler Wood, il game director Alan Tew e la senior artist Boston Madsen hanno mostrato in azione alcuni degli elementi che troveremo nel gioco.

Hogwarts Legacy sta arrivando e sembra in gran forma. Non c'è dubbio che il tie-in sviluppato da Avalanche Software si stia facendo attendere, del resto fino a qualche mese fa immaginavamo di poterlo giocare entro la fine dell'anno, laddove invece il lancio è stato rinviato al 10 febbraio 2023, ma sembra che lo studio stia facendo davvero un gran bel lavoro con questo titolo.

Gli sviluppatori hanno spiegato che a campagna in corso non sarà possibile rivoluzionare il personaggio creato con l'editor, ma si potranno comunque effettuare alcune modifiche al suo aspetto. Nel borgo di Hogsmeade, peraltro, sarà presente un barbiere presso cui potremo recarci per rinfrescare eventualmente il nostro taglio di capelli.

La prima schermata dell'editor consente di selezionare un modello predefinito per portare a termine il processo creativo rapidamente, tuttavia è ovviamente possibile andare a regolare manualmente i vari aspetti per dar vita al mago che abbiamo in mente. In tal senso, gli strumenti messi a disposizione appaiono particolarmente semplici da utilizzare ma capaci di fornire una grande varietà di opzioni.

Sotto tali icone si trova la barra della salute del personaggio e un secondo indicatore per il momento avvolto dal mistero, mentre nella parte sinistra dello schermo possiamo vedere la mini-mappa che indica la nostra posizione all'interno dello scenario. Molti di questi elementi potranno essere impostati di modo da risultare invisibili durante il gioco, così da aumentare il coinvolgimento nell'esperienza per gli utenti che preferiscono tale approccio.

Esplorazione del castello di Hogwarts

Hogwarts Legacy, una delle sale del castello

Una parte corposa e importante della presentazione è stata dedicata all'esplorazione del castello di Hogwarts, l'ampia location principale del gioco che potremo visitare nella sua interezza, partendo appunto dai dormitori per raggiungere la sala comune della nostra casa, dove numerosi studenti si ritrovano per chiacchierare e confrontarsi, seduti magari sui divani di fronte a un grosso camino acceso.

Uscendo dalla sala ci si ritrova all'interno dei sotterranei, ma basta salire per accedere alle zone più note dell'edificio, in un affascinante intreccio di scale, anticamere, corridoi e saloni in grado di trasmettere immediatamente la sensazione di trovarsi davvero all'interno della scuola di magia creata da J.K. Rowling: non è un caso che i romanzi dell'autrice siano stati utilizzati come base per la realizzazione di interni ed esterni.

Hogwarts Legacy, il cortile

Nel cortile la vista delle torri di Hogwarts non può che colpire e gli appassionati del Wizarding World si sentiranno letteralmente a casa, confortati dalla capacità di sapere esattamente dove si trovano determinate zone dello scenario e come raggiungerle: un extra da non sottovalutare, stando a quanto dichiarato dal game director Alan Tew, che punta proprio su questo fattore per rendere l'esperienza davvero magica, potendo ricollegare quanto visto nei film e letto nei libri con il gioco.

Le sequenze di gameplay in cui il personaggio si muove all'interno del castello ci hanno ribadito lo spessore artistico di questa produzione, che sembra non lasciare davvero nulla al caso. Certo, rendere un po' più lenta l'apertura delle enormi porte dell'edificio potrebbe trasmettere un senso di "peso" e consistenza migliori, ma immaginiamo che da qui al lancio ci sarà tempo per regolare anche questi piccoli aspetti.