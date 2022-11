Assassin's Creed Valhalla in arrivo su Xbox Game Pass? Un indizio su Xbox Store

Assassin's Creed Valhalla potrebbe essere in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, in base a un possibile indizio emerso nella sezione polacca di Xbox Store, in cui il gioco Ubisoft mostra il logo del servizio su abbonamento Microsoft associato alla copertina.

Ci sono stati altri avvistamenti simili in passato e in alcuni casi si sono rivelati errori, mentre in altri sono stati poi confermati dall'effettivo arrivo del gioco nel catalogo, dunque non sappiamo bene come prendere questo indizio, ma lo segnaliamo comunque perché potrebbe rivelarsi veritiero.



In sostanza, secondo quanto riportato da Game Pass Counter, nella sezione polacca di Xbox Store la copertina di Assassin's Creed Valhalla appare corredata dal logo "Game Pass", come quello che segnala tutti i giochi appartenenti al catalogo dell'abbonamento Microsoft in questione.

L'idea è che il gioco sia in arrivo presto all'interno di Xbox Game Pass e la questione non sarebbe da escludere, considerando che risulterebbe piuttosto logica, vista l'uscita già di Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey all'interno del servizio. D'altra parte, Ubisoft sta sicuramente intensificando la presenza dei propri titoli all'interno dei servizi su abbonamento, sia per quanto riguarda Xbox Game Pass che il concorrente PlayStation Plus Extra, dove peraltro Assassin's Creed Valhalla è già presente.

Un lancio del più recente dei capitoli della serie Ubisoft anche sull'abbonamento Microsoft è dunque piuttosto probabile, in attesa di eventuali annunci da parte di Ubisoft o della casa di Redmond. Ricordiamo, peraltro, che l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo sul catalogo del Game Pass dovrebbe avvenire il prossimo martedì 15 novembre 2022.