No Man's Sky: la versione PlayStation VR2 ha una data d'uscita, al lancio del visore Sony

No Man's Sky dovrebbe essere disponibile in versione PlayStation VR2 al lancio del visore Sony, considerando che la sua data d'uscita è fissata per il 22 febbraio 2023, in base a quanto riferito da Hello Games, correggendo una data sbagliata che era emersa in precedenza.

Al termine di un recente trailer comparso sul PlayStation Store, infatti, compariva la data d'uscita "febbraio 2022", cosa che ovviamente rappresenta un errore, trovandoci ormai alla fine del 2022.

Chiedendo lumi, Eurogamer.net ha contattato direttamente Hello Games, team che ha confermato il fatto che si tratti di uno sbaglio.

Ha però aggiunto anche la data d'uscita ufficiale: No Man's Sky per PlayStation VR2 sarà disponibile dal 22 febbraio 2023, dunque nel giorno corrispondente al lancio del nuovo visore Sony. Viene così confermato che la versione a realtà virtuale di No Man's Sky sarà un gioco di lancio per PlayStation VR2.

Il gioco di Hello Games va dunque ad aggiungersi alla lineup di lancio già annunciata nei giorni scorsi da Sony, che al momento prevede una dozzina di titoli pronti per il gioco di uscita di PlayStation VR2 o comunque nella finestra temporale corrispondente. Si tratta, chiaramente, di un adattamento in prima persona della celebre simulazione spaziale, rielaborato per essere fruito al meglio con il visore a realtà virtuale di Sony.