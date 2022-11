Project LLL: annunciato con trailer un nuovo shooter MMO open world da NCsoft

NCsoft ha annunciato nelle ore scorse Project LLL, mostrato già con un primo gameplay trailer che mostra qualcosa di questo interessante sparatutto in terza persona MMO ambientato in un open world, con ambientazione fantascientifica.

Project LLL, il cui titolo potrebbe essere provvisorio, visto così, uscirà su PC e console non meglio identificate al momento, ma possiamo aspettarci che si tratti di PS5 e Xbox Series X|S. Il periodo d'uscita previsto è il 2024, dunque c'è ancora parecchio tempo prima di vederlo in forma definitiva.

L'intenzione degli sviluppatori, come riferito dal responsabile del progetto, Seeder Jaehyun Bae, è creare "un nuovo genere che sia completamente diverso dalle tendenze imperanti di looter shooter e battle royale", si legge nell'intervista di presentazione.

"Vogliamo creare un nuovo segmento di mercato che sia esclusivamente legato a NC, con una nuova proprietà intellettuale che incorpori le parole chiave "shooter", "MMO" e "open world", combinando diversi stili di gioco e elementi tratti anche dai giochi precedenti di NC e siamo molto emozionati di poter condividere una prima occhiata con la community".

In base a quanto riferito da Bad, Project LLL è ambientato in un "ampio open world di più di 30 km quadrati, tutto gestito come una singola ambientazione senza stacchi", il tutto costruito su Unreal Engine 5. Secondo il director, si tratta di un gioco di fantascienza, ma che può essere visto come un titolo incentrato su una linea storica alternativa, nella quale "una Seoul devastata, l'Impero Bizantino del X secolo e il 23° secolo sono tutti mischiati insieme in una stessa lore", a quanto pare.

Tra le fonti d'ispirazione per il gioco, Bae cita Dune, Blade Runner e The Man in the High Castle, per dimostrare anche l'eclettismo dell'ambientazione. In ogni caso, ci sarà modo di tornare su questo Project LLL considerando che l'uscita è prevista per il 2024.