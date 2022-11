Wo Long: Fallen Dynasty supporterà il DLSS, ma niente crossplay tra piattaforme differenti

Wo Long: Fallen Dynasty supporterà il DLSS di Nvidia su PC, ma forse non al lancio. Lo hanno svelato i producer Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa di Team Ninja in un'intervista, dalla quale apprendiamo inoltre che il gioco non avrà il crossplay tra piattaforme differenti.

"Wo Long: Fallen Dynasty avrà il supporto a mouse e tastiera su PC, così come Nvidia DLSS", hanno dichiarato i due producer a Wccftech. "Al momento tuttavia non possiamo dire se sarà disponibile al lancio, come per Nioh 2, o se verrà implementato in un secondo momento con una patch, come con Strager of Paradise: Final Fantasy Origin".

Come accennato in apertura, inoltre Yasuda e Yamagiwa inoltre hanno dichiarato che Wo Long: Fallen Dynasty non supporterà il crossplay tra piattaforme non appartenenti alla stessa famiglia. Il che significa, ad esempio, che gli utenti su Xbox Series X|S potranno giocare con quelli su Xbox One, ma non con quelli su PlayStation e PC.

"Wo Long: Fallen Dynasty supporterà il cross-generation multiplayer, permettendo agli utenti su PS5 e PS4 o su Xbox Series X|S e Xbox One di giocare assieme. Il cross-platform tra utenti PlayStation e Xbox non verrà supportato".

Wo Long: Fallen Dynasty, un combattimento

Nella stessa intervista i due producer di Team Ninja hanno svelato anche che Wo Long: Fallen Dynasty sarà più ampio e aperto di Nioh, con un focus maggiore sull'esplorazione.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile su PC e console a partire dal 2 marzo 2023. Sin dal lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.