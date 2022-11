Teamfight Tactics: L'attacco dei mostri! tante novità per il Set 8 di TFT

Dopo aver sorvolato con grande successo le Lande Draconiche protagoniste del Set 7 è arrivato il momento per TFT di cambiare pagina. È in arrivo Teamfight Tactics: L'Attacco dei mostri!, il nuovo atteso capitolo dello strategico PvP di Riot Games che si fa carico di rinfrescare il meta e le dinamiche di gioco per i prossimi 6 mesi.

A Spatulopolis eroi e mostri si sfidano in una battaglia per la salvezza dell'umanità

Il carosello de L'Attacco dei mostri!

Il tema di Teamfight Tactics: L'Attacco dei mostri! mescola quanto visto durante gli eventi di quest'anno, ispirandosi in parte alle atmosfere Star Guardian, alle diverse linee di skin e visivamente agli scenari del tema dei Mondiali. Il mondo è invaso da mostri kaiju che prendono forma in antagonisti di Runeterra come Vel'Koz e Urgot a dimensione grattacielo, e sta a Pengu e ai nostri eroi sconfiggerli per difendere l'umanità e la pace. Questi sono a tutti gli effetti supereroi e superstar per i cittadini di Spatulopolis al pari di quanto lo possono essere gli eroi Marvel per le strade di Manhattan.

I contenuti estetici previsti per il Pass sono due nuove skin per le mini leggende Tocker e Sprite oltre che una nuova arena "Poro Ranger HQ". Nel roster delle mini leggende si aggiungono anche Grizzle e Whisker, come al solito disponibili nei tre livelli di rarità, oltre al Baron. Tra i Chibi invece troviamo Lux, con la sua ultimate, e la sua forma Star Guardian, che sarà quella con cui si presenterà al pubblico nel trailer. Ci saranno animazioni ad hoc per l'arrivo sul campo di gioco, oltre che una skin del campo di gioco a tema aula di scuola secondo lo stile delle Guardiane Stellari. Più in là durante la permanenza online del Set 8 arriverà anche Chibi Ahri, con relativa Skin Guardiana Stellare.