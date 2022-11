Hideo Kojima vuole lavorare nel mondo del cinema e della musica

Hideo Kojima vuole cimentarsi anche nella produzione di film e musica, oltre al suo ben noto impegno nel mercato videoludico con Kojima Productions.

Durante un discorso fatto alle premiazioni dell'Anan Awards in Giappone, dove ha Kojima ha vinto il premio nella categoria Cultura, il papà di Metal Gear, Death Stranding (e Overdose?) ha dichiarato che vuole espandersi e lavorare anche nel settore del cinema e della musica.

Nello specifico Kojima ha spiegato che nonostante la sua carriera sia incentrata sulla creazione di videogiochi, "nei lavori digitali tutti i campi sono connessi, quindi mi piacerebbe espandermi in campi come film e musica".

Hideo Kojima

La passione smodata per il cinema da parte di Hideo Kojima è ben nota e più volte in passato ha dichiarato la sua volontà di realizzare dei film prima o poi. Lo stesso vale per la musica, ma in passato non aveva mai dichiarato apertamente di volersi cimentare in prima persona in questo campo.

Al momento non è chiaro in quale ambito dell'industria musicale vorrà lavorare Kojima, ma vale la pena ricordare che a novembre dello scorso anno, Kojima Productions ha aperto una divisione dedicata a serie TV, film e musica, con un nuovo studio situato a Los Angeles.

L'obiettivo è quello di "trovare nuovi modi per intrattenere, coinvolgere e offrire prodotti di valore ai nostri fan, il che è essenziale nel mondo sempre in evoluzione dei prodotti di narrativa", aveva dichiarato Yoshiko Fukuda di Kojima Productions. "La nostra nuova divisione porterà lo studio in ulteriori aree in cui le nostre narrazioni creative possano andare oltre i videogiochi e aprire nuovi modi per comunicare con i nostri fan e immergerli in questi spazi"."