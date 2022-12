Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo, annunciato il nuovo gioco di Bandai Namco

Dopo il successo del capitolo precedente, Outright Games e Bandai Namco, in collaborazione con Hasbro, hanno annunciato in queste ore Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo, il nuovo gioco incentrato sulla celebre famiglia di maialetti animati di Phil Davies.

Dopo La mia Amica Peppa Pig, la serie torna dunque in formato videoludico con questo nuovo titolo, cha la data d'uscita fissata per il 17 marzo 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Come suggerisce il titolo, il gioco ci vedrà viaggiare per varie location del mondo, in compagnia dei vari personaggi della serie animata.

È ora di fare le valigie e partire con Peppa. New York ti sta aspettando, ma anche Parigi, l'Australia, Londra e molti altri luoghi con tanti nuovi personaggi da incontrare, missioni emozionanti da affrontare e tantissimi accessori da ottenere e indossare.

Ci sarà da divertirsi anche vicino a casa! Infatti, i giocatori potranno creare una splendida casa nel quartiere di Peppa e arredarla con gli oggetti e i souvenir ottenuti nei loro viaggi intorno al mondo. Inoltre, i fan potranno trasformare i membri della propria famiglia nei personaggi di PEPPA PIG per farli partecipare alla storia!

Beth Goss, CEO di Outright Games ha dichiarato: "Siamo davvero felici che Peppa sia tornata con Outright Games per il suo nuovo videogioco, Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo. Ci stiamo impegnando moltissimo per sviluppare un nuovo gioco basato sull'incredibile successo del precedente La Mia Amica Peppa Pig, rendendo questo titolo ancora più grande e avvincente grazie a molti più luoghi, personaggi e divertimento! Non vediamo l'ora di condividerlo con tutti i fan dal prossimo marzo."

Eugene Evans, vicepresidente senior Business Development and Digital Licensing di Hasbro, ha aggiunto: "Dopo circa vent'anni, è incredibile vedere come l'apprezzamento globale per il marchio di Peppa Pig continui a crescere nei diversi media, come la serie di animazione e i nuovi giochi digitali. Siamo davvero felici di collaborare con i nostri amici di Outright Games per la prossima avventura di Peppa."

Come dimostra il trailer di presentazione, sembra trattarsi di un'avventura multievento nella quale seguiamo le gesta di Peppa, della famiglia Pig e dei vari amici in varie aree del mondo, interagendo con personaggi e prendendo parte a diverse attività. Per avere un'idea di cosa aspettarsi, vi rimandiamo alla recensione di La mia amica Peppa Pig.