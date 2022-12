Pokémon Scarlatto e Violetto: Flamigo il fenicottero è l'arma più potente degli speedrunner

Pokémon Scarlatto e Violetto sono fortemente criticati sin dall'uscita, ma il loro successo non diminuisce in vari circoli videoludici, non per ultimo quello degli speedrunner. In questo momento, scopriamo, l'arma migliore per queste sfide pare essere Flamigo, un Pokémon che è letteralmente solo un fenicottero.

Al momento della scrittura di questa notizia, il record mondiale per la speeedrun Any% di Pokémon Scarlatto e Violetto è di 5 ore, 28 minuti e 59 secondi. Potete vedere il video completo poco sotto se avete tempo da investire.

Una particolarità di questa partita è legata al fatto che, dopo circa un'ora, il giocatore mette da parte il proprio starter, Fuecoco, a favore di Flamigo. Il motivo è semplice: Flamigo è un Pokémon Normale/Lotta che è in grado di attaccare anche i Pokémon Spettro grazie alla propria abilità. Capirete bene che si tratta di un ottimo vantaggio. Inoltre, si tratta di uno dei Pokémon con le statistiche base migliori tra quelle presenti nella prima fase di gioco. Flamigo è uno dei Pokémon più usati dagli speedrunner in questo momento.

Il tutto fa anche un po' sorridere in quanto Flamigo è uno dei Pokémon più criticati da una certa fetta di fan che ritengono che il suo design sia pigro, in quanto è letteralmente solo un fenicottero, senza particolari dettagli aggiuntivi. Inoltre, in inglese fenicottero si traduce in flamingo, quindi anche il nome è solamente a una lettera di distanza da una vera parola.

Ora, però, il bistrattato Flamigo sembra essere uno dei Pokémon più desiderati da chi compete in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Nel caso non lo sappiate, una speedrun Any% è una gara che richiede unicamente di arrivare al finale del gioco, senza dover completare obbligatoriamente tutta l'avventura nella sua interezza. Si possono anche usare glitch e bug per saltare sezioni di gioco, se si è in grado: non è contro le regole.

