Pokémon Scarlatto e Violetto: come catturare Pokémon Shiny facilmente

Come da tradizione nella serie, anche in Pokémon Scarlatto e Violetto è possibile imbattersi in un Pokémon cromatico / shiny, ovvero un raro esemplare caratterizzato da una colorazione differente da quella naturale, e in questa guida vi spiegheremo come incontrarli e catturarli più facilmente.

Ci sono due modi per ottenere i Pokémon shiny: catturarne uno allo stato selvatico o schiudendo un Uovo. Tuttavia le probabilità che ciò accada sono davvero bassissime, per la precisione 1 su 4.096 (0,024%), in pratica come cercare un ago in un pagliaio. Fortunatamente esistono degli strumenti e meccaniche di gioco che permettono ottenere più facilmente i Pokémon Shiny, come ad esempio il Cromamuleto. In particolare Pokémon Scarlatto e Violetto sono a mani basse i giochi in cui è più facile ottenere delle varianti cromatiche grazie a ai bonus dei Panini, di cui parleremo di seguito, che aumentano le probabilità fino a 1 su 512.

Fondamentalmente i metodi principali per catturare i Pokémon shiny in Scarlatto e Violetto sono tre: il metodo Masuda per le Uova e comparse massicce e Panini per quelli selvatici. Inoltre lo strumento Cromamuleto è una manna dal cielo, dato che aumenta le probabilità di far apparire uno shiny semplicemente avendolo nell'inventario.