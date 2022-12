Tomb Raider: il nuovo gioco di Crystal Dynamics sarà pubblicato da Amazon Games

Amazon Games pubblicherà il prossimo Tomb Raider di Crystal Dynamics, come annunciato dallo studio di sviluppo stesso. Che il progetto fosse in lavorazione era cosa risaputa, visto che era stato svelato ad aprile 2022 durante lo State of Unreal 2022. All'epoca era stato detto poco o nulla sul gioco. L'unica certezza è che userà l'Unreal Engine 5. Ora è arrivato l'annuncio dell'editore.

Dal comunicato stampa apprendiamo che l'accordo prevede un titolo multipiattaforma e che Amazon Games pubblicherà il gioco globalmente. Altri dettagli parlano di un gioco single player narrativo che proseguirà la storia di Lara Croft e della serie Tomb Raider.

"Includerà tutti gli elementi che hanno fatto di Tomb Raider uno dei franchise più riveriti dell'industria dei videogiochi, dando ai giocatore il controllo di una Lara sicura di sé e multidimensionale in un ambiente che premierà l'esplorazione e la creatività nel trovare il proprio percorso, con degli intricati puzzle da risolvere e un'ampia varietà di nemici da affrontare e superare."

Viene poi ribadito l'uso dell'Unreal Engine 5 come motore e viene svelato che lo sviluppo è ancora nelle sue fasi iniziali.

Insomma, per ora non si sa moltissimo, ma per ora possiamo farci bastare le informazioni fornite. Staremo a vedere se il nuovo Tomb Raider rappresenterà una rinascita per il franchise o no.