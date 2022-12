Death Stranding 2, Norman Reedus ha appena cominciato con il mo-cap

Pare che lo sviluppo di Death Stranding 2 sia ancora nelle fasi iniziali, se consideriamo che Norman Reedus ha appena cominciato le riprese per il motion capture del suo personaggio nel gioco: la notizia arriva dall'ultimo episodio del podcast di Hideo Kojima.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2022, Death Stranding 2 "non sarà un normale sequel", ha rivelato ancora il game designer giapponese nella sua trasmissione, aggiungendo ulteriori dettagli relativi al progetto.

Stando alle parole di Kojima, infatti, Death Stranding 2 verrà percepito come un gioco "nostalgico" dai fan del capitolo originale, ma al contempo come qualcosa di nuovo da chi invece non ha apprezzato l'esordio del franchise. Insomma, si tratterà di un mix di meccaniche e soluzioni.

Anche sul piano tecnico sarà possibile notare chiare differenze: negli ultimi tre anni sono stati fatti grossi passi in avanti e ciò ha reso possibili cose che prima non lo erano.

Il riferimento è ovviamente tanto agli strumenti di sviluppo quanto all'hardware, visto che il primo Death Stranding è uscito su PS4 mentre il secondo episodio è stato disegnato per PS5.

In attesa di ulteriori dettagli, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra analisi del trailer di Death Stranding 2.