Steam Deck non sarà mai stabile come una console tradizionale e continuerà a evolversi

Steam Deck non sarà mai stabile a livello hardware come una console tradizionale. A dirlo in un'intervista con la testata The Verge è stato Pierre-Loup Griffais, uno dei progettisti della console, che ha spiegato: "Non credo che dovreste aspettarvelo (si parla della stabilità dell'hardware Ndr). Stabile nel senso di dar una grande esperienza alle persone? Sì, assolutamente. Ma credo che lanceremo continuamente aggiornamenti finché ci saranno persone che giocano."

Insomma, Valve sembra voler gestire Steam Deck quasi come un telefono, o come l'aggiornamento dei componenti hardware dei PC, tanto che spera che ispiri qualcuno a realizzare delle nuove Steam Box, come confessato da Lawrence Yang, un altro progettista di Steam Deck: "Quando sarà più diffusa, non solo ci piacerebbe vedere altri produttori realizzare i loro apparecchi da gioco PC portatili, ma anche le loro macchine con SteamOS, che possono includere dei piccoli PC da posizionare accanto alla TV."

I due hanno confermato l'arrivo di una nuova generazione di Steam Deck, che non sarà una versione Pro: "Credo che opteremo per mantenere lo stesso livello di performance un po' più a lungo e che cambieremo le stesso quando ci sarà un progresso significativo."

Insomma, il successo di Steam Deck lo ha reso un progetto importante, con delle grandi prospettive davanti a sé. Vedremo come si evolverà in futuro.