High on Life primo su Steam tra i titoli premium

Sembra che High on Life stia piacendo molto ai giocatori PC, dato che è primo su Steam tra i titoli premium, ossia a pagamento. Da sottolineare che le classifiche di Steam vengono stilate in base ai ricavi, non alle copie vendute. Sopra al gioco di Squanch Games si trovano soltanto Steam Deck, che è un hardware, e Counter-Strike: Global Offensive, che è un gioco free-to-play.

Da notare anche il giudizio molto positivo delle recensioni degli utenti, che pare lo stiano apprezzando davvero tantissimo. Su 935 recensioni (al momento di scrivere questa notizia), l'88% sono positive.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

High on Life sta registrando un buon successo

Hai appena finito il liceo e sei senza lavoro e ambizioni. Non hai prospettive concrete finché un cartello alieno che vuole usare il genere umano come droga invade la Terra. Ora tu e una squadra di pistole parlanti carismatiche dovete vestire i panni di eroi e diventare i più letali cacciatori intergalattici di taglie che il cosmo abbia mai visto.

Viaggia in una varietà di biomi e luoghi in tutto il cosmo, affronta il malvagio Garmantuous e la sua banda di scagnozzi, raccogli bottini, incontra personaggi unici e altro ancora in questa nuova avventura comica di Justin Roiland!

Salva e fai squadra con pistole parlanti carismatiche per diventare il più letale cacciatore intergalattico di taglie che il cosmo abbia mai visto.

Naviga in mondi dinamici e mutevoli che vanno da una giungla paradisiaca a una città costruita all'interno di un asteroide, il centro del cosmo.

Usa a tuo vantaggio le abilità uniche di ogni pistola per affrontare una varietà di criminali mentre dai la caccia al malvagio Garmantuous e alla sua banda di scagnozzi alieni.

Completa sfide di caccia, incontra personaggi strani, simpatici e divertenti, colleziona un'ampia gamma di tecnologie aliene altro ancora!