Star Wars: Ubisoft Massive sta cercando playtester per il suo nuovo gioco

Ubisoft Massive sta lavorando a un nuovo gioco di Star Wars, come già sapevamo, e il team ora è alla ricerca di playtester che possano collaborare al progetto. C'è solo un problema: bisogna vivere a Malmö in Svezia (o nelle immediate vicinanze) per poter lavorare, visto che tutti i ruoli a disposizione sono in ufficio. Ovviamente il lavoro è stipendiato e vengono forniti pranzo, bevande e snack gratuiti.

Per noi italiani non è quindi nulla di interessante, ma questa ricerca di personale dimostra che il gioco di Star Wars sta avanzando nello sviluppo e il team ha qualche prototipo tra le mani da mettere alla prova. Possiamo considerarla una buona notizia.

Ricordiamo che questo progetto di Star Wars in sviluppo presso Ubisoft Massive è stato annunciato a gennaio 2021. Sappiamo che il gioco è in produzione con il Snowdrop engine, utilizzato anche per The Division e per Avatar: Frontiers of Pandora.

Ubisoft lavora a tanti progetti, Star Wars è solo uno di questi

Il gioco sarà un'avventura open world con grande focus sulla trama, almeno stando a quanto riferito dal creative director Julian Gerighty.

"Per prima cosa, vogliamo che sia un gioco unico nella saga, con una storia avvincente e una serie di personaggi con cui i giocatori possano relazionarsi ed entrare in contatto", ha dichiarato al momento della presentazione del gioco. "Vogliamo prendere ciò che è familiare e risonante di Star Wars e raccontare le storie di nuovi personaggi che hanno le loro motivazioni e la loro posta in gioco".

Durante una riunione finanziaria dello scorso febbraio, l'amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, ha affermato che il gioco "rivoluzionario" di Star Wars si trovava nella "fase iniziale dello sviluppo", lasciando intendere che la sua uscita era ancora lontana diversi anni. Anche Tom Henderson aveva parlato nello stesso periodo del progetto.