DualSense Edge: un trailer presenta le caratteristiche del controller "Pro" di PS5

Il canale YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato un trailer dedicato a DualSense Edge, il nuovo controller wireless per PS5 caratterizzato da prestazioni elevate e grande personalizzazione per soddisfare i gusti dei giocatori più esigenti e competitivi. Il filmato presenta per l'appunto le caratteristiche salienti del controller e potrete visualizzarlo nel player poco più sotto.

Oltre al filmato ricordiamo anche noi, in forma testuale, i dettagli del DualSense Edge per PS5. Si tratta di un controller altamente personalizzabile e con funzionalità esclusive importanti, assenti nella versione standard. Di conseguenza anche il prezzo differisce di molto: 239,99 euro, il che lo rende un pad pensato per i giocatori più esigenti.

Tra i punti salienti del DualSense Edge troviamo due tasti aggiuntivi nella parte posteriore, la possibilità di rimappare o disattivare tasti specifici, modificare la sensibilità delle levette analogiche e la corsa dei grilletti, nonché di salvare più di un profilo e passare da uno all'altro rapidamente. Forma e dimensioni invece rimangono simili a quelle del DualSense standard, così come il supporto al feedback aptico e i grilletti adattivi.

Si potrà personalizzare con tre set di cappucci per levette sostituibili e due set di tasti posteriori intercambiabili, inclusi nella confezione. Compreso nel prezzo è inclusa anche una custodia di trasporto e un cavo USB intrecciato, che può essere inserito nell'apposito alloggiamento del connettore così che possa rimanere saldamente collegato al pad.

Ricordiamo anche il contenuto della confezione:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Il DualSense Edge di PS5 sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 gennaio 2023. Lo stesso giorno saranno disponibili anche dei moduli delle levette analogiche sostituibili, venduti separatamente al prezzo di 24,99 euro.