Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di lunasenpia tiene le sfere del drago in una scatola

Bunny Bulma torna in tutta la sua magnificenza uscendo per l'ennesima volta fuori da Dragon Ball per rivivere in uno splendido cosplay di lunasenpia, che ce la mostra in possesso di tutte le sfere del drago, tenute ben ordinate in una scatola. Strano che non abbiano ancora evocato il dragon Shenron. Evidentemente qualcosa non deve aver funzionato o qualcuno non ce l'ha raccontata giusta.

Come potete vedere dal video, la cosplayer si è fatta filmare sul bordo del suo letto, con in mano la scatola piena di sfere.

Il costume è sempre lo stesso ed è ormai un classico della scena di cosplay. Lo compone una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu e un paio di polsini bianchi. Insomma, pure sublime distillato in qualche pezzo di stoffa.

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera (evidentemente è un suo pallino). Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.