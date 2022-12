Bungie lavora a un gioco action in terza persona basato sul Tiger Engine di Destiny?

Sembra che, oltre a supportare Destiny 2, Bungie stia anche sviluppando un nuovo gioco action in terza persona, costruito sulla base del Tiger Engine, ovvero il motore grafico su cui è basata anche la serie Destiny.

L'informazione deriva da un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa compagnia, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un Lead Gameplay Engineer da applicare a questo nuovo progetto.

Bungie: lo screenshot dell'annuncio di lavoro sul possibile action in terza persona

I dettagli ovviamente sono scarsissimi, ma nel testo dell'annuncio, che è visibile nell'immagine qui sopra pubblicata da TheGamePost, si notano alcuni riferimenti molto interessanti a questo nuovo progetto.

Tra le responsabilità del nuovo soggetto, infatti, si legge "costruire e mantenere i sistemi di gameplay interconnessi, il flusso di lavoro e gli strumenti nel Tiger Engine di Bungie", oltre ad avere "abilità al livello di senior engineer nel gestire attività di gameplay, bug e flussi di lavoro con il Tiger Engine".

La definizione del gioco misterioso compare più avanti, in quella che sembra essere una vera e propria frase promozionale: "Saresti felice di aiutare a costruire un nuovo action in terza persona tutto nuovo, espandendo il celebre gameplay Bungie in un nuovo genere?" Questo sembra essere un riferimento diretto alla struttura del nuovo gioco in sviluppo, che a quanto pare rappresenta un cambiamento di notevole entità per il team di sviluppo.

D'altra parte, Bungie sta cercando anche un Senior Engineer che sappia condividere l'uso di codice interno dell'angine su progetti multipli, ponendo l'accento sulla necessità di applicarlo a generi differenti. L'idea è che Bungie si stia dunque concentrando su qualcosa di nuovo oltre Destiny, forse proprio un action game in terza persona, oltre ad altri titoli.

La base comune resterà comunque il Tiger Engine, che a sua volta è costruito come una derivazione ampiamente modificata del Blam Engine, ovvero il motore grafico su cui sono stati costruiti i primi capitoli di Halo. Nei mesi scorsi, era emersa la possibilità che Bungie avesse intenzione di riportare in vita la serie Marathon, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.