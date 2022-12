Final Fantasy I-VI Pixel Remaster annunciata per PS4 e Nintendo Switch, con periodo d'uscita

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster, la raccolta delle edizioni rimasterizzate dei primi sei Fina Fantasy, uscirà anche su PS4 e Nintendo Switch nella primavera del 2023, dopo essere apparsa su PC. L'annuncio è stato dato da Square Enix in concomitanza con l'avvio dei festeggiamenti per il 35° anniversario del franchise, il cui primo capitolo fu lanciato il 18 dicembre 1987 in Giappone.

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster sarà acquistabile in edizione standard per 75 dollari o nella FF35th Anniversary Edition per 260 dollari. La raccolta sarà disponibile nella primavera del 2023. Purtroppo non si conosce ancora la data precisa.

Le varie edizioni di Final Fantasy I-VI Pixel Remaster

I contenuti della Final Fantasy I-VI Pixel Remaster FF35th Anniversary Edition sono:

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster - i supporti con i giochi;

Il "Goods box" che include due vinili con i brani della colonna sonora, con copertina disegnata da Kazuko Shibuya;

Il catalogo con gli artwork principali dei sei giochi;

Il Pixel Figure Set (otto statuette di personaggi in simil pixel art);

Una custodia lenticolare per i supporti con i giochi

Leggiamo la descrizione ufficiale:

I giochi che hanno ispirato una generazione ritornano in vita in una Pixel Remaster definitiva in 2D.

Acquista il pacchetto e ricevi

FINAL FANTASY

FINAL FANTASY II

FINAL FANTASY III

FINAL FANTASY IV

FINAL FANTASY V

FINAL FANTASY VI

Questo pacchetto ti permette di acquistare i primi sei giochi di FINAL FANTASY (1-6) a prezzo scontato.

Inoltre, include la colonna sonora, composta da 20 tracce, e 14 wallpaper unici.

Divertiti con una grafica pixel in 2D completamente aggiornata e una stupenda colonna sonora riarrangiata. Il gameplay è stato migliorato grazie a un'interfaccia utente più moderna e degli extra, quali un bestiario, una galleria di immagini e un lettore musicale che permettono di immergersi ancora di più nel mondo di gioco.

CARATTERISTICHE

Un aggiornamento generale della grafica pixel in 2D, tra cui gli inconfondibili personaggi di FINAL FANTASY creati da Kazuko Shibuya, l'artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta.

Una colonna sonora rinnovata con uno stile fedele a FINAL FANTASY, sotto la supervisione del compositore originale Nobuo Uematsu.

Gameplay migliorato con un'interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora!

Tuffati nel mondo di gioco con dei contenuti extra, come il bestiario, la galleria e il riproduttore musicale.