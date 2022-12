Final Fantasy compie oggi trentacinque anni, facciamogli gli auguri

Il 18 dicembre del 1987 il primo Final Fantasy fu pubblicato sul mercato giapponese. Oggi sono quindi esattamente 35 anni che il più celebre franchise di giochi di ruolo giapponesi è tra noi. Quale occasione migliore per fargli gli auguri?

Giusto specificare che in occidente Final Fantasy arrivò molto più tardi, ossia nel 1990. In realtà arrivò solo in America del Nord, visto che non ci fu alcuna edizione europea (almeno non della versione NES). Comunque sia, a contare, in questo caso, è soprattutto il lancio originale in patria su Nintendo Entertainment System, o NES che dir si voglia.

Il gioco mette nei panni di quattro guerrieri, in possesso di frammenti dei quattro cristalli elementali leggendari, che devono affrontare il malvagio Garland, un ex paladino che ha rapito la principessa Sarah del regno di Cornelia per ottenere la corona. In realtà questo è solo l'inizio della storia, che si dipana lungo i tre continenti che compongono il mondo di gioco.

Da ricordare che Final Fantasy fu il gioco che salvò Square, all'epoca ancora non fusa con Enix, che veniva da una serie di insuccessi. L'autore, Hironobu Sakaguchi, lo pianificò che ultimo gioco della compagnia, ossia quello che avrebbe portato alla chiusura definitiva se non avesse avuto successo (da qui il titolo Final Fantasy).

Come sarà andata? Il fatto che Square Enix sia al lavoro su Final Fantasy XVI dovrebbe suggerirvi qualcosa.