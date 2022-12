Final Fantasy 16 è per adulti: contiene seni e natiche parzialmente esposti

Final Fantasy 16 si conferma un gioco indirizzato a un pubblico adulto anche in base alla nuova descrizione fatta dall'ESRB, in cui si menzionano cose sconvolgenti come seni e natiche parzialmente esposti, oltre a una certa dose di violenza.

Il gioco Square Enix ha recentemente ricevuto il rating da parte dell'ESRB, ovvero l'ente di classificazione per i prodotti videoludici in USA, la quale ha confermato l'indirizzo adulto del nuovo capitolo, a differenza di quanto era successo con quelli precedenti.

Solitamente, infatti, la serie ottiene la classificazione "T for Teen", ovvero dedicato a un pubblico dai 13 anni in su, ma in questo caso il bollino è "M", ovvero per un pubblico maturo, che si traduce nel classico "18" del PEGI.

Sapevamo già che Final Fantasy 16 è indirizzato a un pubblico adulto, visto che il PEGI ha espresso già la valutazione inserendolo nella fascia "18", ma in quel casi si parlava soprattutto di contenuti violenti. La descrizione dell'ESRB fa invece luce su altri aspetti del gioco, che sembrano avere a che fare anche con un po' di nudità.

La descrizione fatta dall'ente americano riporta con una certa precisione alcuni momenti considerati critici per la classificazione, in particolare teste mozzate, gole tagliate e persone impalate. Non solo, si rilevano parole come "f**ck" e "sh*t", signora mia, nonché "un personaggio che accarezza un uomo su un letto, stando a cavalcioni". Si parla peraltro di persone che "ansimano in un bordello", nonché addirittura "seni e natiche parzialmente esposti", nientemeno.

Tutto questo potrete viverlo in prima persona dal 22 giugno 2023, data di uscita di Final Fantasy 16, il quale sarà anche doppiato in italiano.