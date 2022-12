The Last of Us: il trailer con doppiaggio in italiano ora disponibile

Probabilmente nei giorni scorsi avrete già visto l'ultimo trailer della serie HBO di The Last of Us in lingua inglese, mentre ora sarete felici di sapere è disponibili una nuova versione con doppiaggio in italiano, in vista del lancio fissato per il prossimo 16 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e NOW.

Il filmato dunque è identico a quello pubblicato alcuni giorni fa, ma permette finalmente di avere un assaggio di quello che sarà il doppiaggio nella lingua dello Stivale. Potrete visualizzare il trailer di seguito:

La serie TV di The Last of Us di HBO è prodotta in collaborazione con PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo. È stata scritta a quattro mani da Craig Mazin, l'autore di Chernobyl sempre per HBO, e Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e tra i creatori dei videogiochi di The Last Of Us.

Pedro Pascal (The Mandalorian) interpreta Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) è Ellie. Altri membri del cast sono Anna Torv (Tess), Merle Dandrige (Marlene), Nico Parker (Sarah), Gabriel Luna (Tommy), Murray Bartlett (Henry) e Keivonn Woodard (Sam). La prima stagione ripercorrerà gli eventi del gioco originale, uscito nel 2013 in esclusiva per PS3 e recentemente sotto forma di Remake per PS5 e PC.

Di seguito la sinossi ufficiale:

"La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere. Dal 16 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW."