GameStop, Calendario dell'Avvento: Persona 5 e F1 Manager 22 tra le offerte del 20 dicembre 2022

Continuano le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop. Tra le offerte di oggi, martedì 20 dicembre 2022, troviamo Persona 5 Royale, F1 Manager 22 e il porting per Nintendo Switch di NieR: Automata.

A questo indirizzo potrete accedere a tutti i nuovi sconti. Di seguito abbiamo elencato le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop attive fino alla mezzanotte:

F1 Manager 22 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a 29,98 euro

Sonic Colours: Ultimate per PS4, Xbox One e Switch a 19,98 euro

NieR: Automata - The End of YoRHa Edition per Switch a 29,98 euro

Persona 5 Royal per PS5, Xbox Series X|S, One e Switch a 29,98 euro

Persona 5 Royal Launch Edition per PS5 a 29,98 euro

Microfono Razer - Seiren V2 Pro a 69,98 euro

F1 Manager 2022

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop come da tradizione cambiano ogni giorno, quindi avete tempo fino alla mezzanotte per approfittare di una delle promozioni indicate qui sopra, prima che vengano sostituite con delle altre.

Che ne pensate delle offerte lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento? Uno dei titoli in offerta vi interessa particolarmente o lo consiglierete ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

