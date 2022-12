God of War: la serie Amazon sarà "incredibilmente fedele al materiale originale"

Di recente Amazon ha dato il via libera alla produzione della serie TV di God of War, con le avventure di Kratos e Atreus che dunque verranno adattate per il piccolo schermo. Per il momento i dettagli sono ancora scarni, ma Vernon Sanders di Amazon ha voluto rassicurare i fan dell'opera di Santa Monica, affermando che sarà "incredibilmente fedele" al materiale originale, ovvero i videogiochi.

"Al centro di tutto c'è questa storia di padri, figli e famiglie, ambientata in questo gigantesco paesaggio epico. Quindi quello che Rafe (Judkins), Mark (Fergus) e Hawk (Ostby) hanno progetto per la prima stagione, e per la serie, credo sia incredibilmente fedele al materiale originale e anche avvincente di per sé", ha detto Sanders in un'intervista con Collider.

God of War (2018)

Sanders inoltre promette che la serie Amazon Prime Video di God of War risulterà avvincente anche per chi non ha mai giocato ai titoli di Santa Monica.

"Se non hai mai giocato al titolo (God of War 2018), ti innamorerai dello show e ti sentirai molto partecipe. Quindi pensiamo che sarà grandioso".

La serie Amazon Prime Video di God of War è entrata in produzione lo scorso marzo e al momento non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa. Seguirà le gesta di Kratos a partire dal capitolo del 2018. Ieri sono stati rivelati i primi nomi coinvolti nel progetto.