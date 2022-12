God of War, serie TV: Amazon ha dato il via libera, ecco i primi nomi coinvolti

La serie TV di God of War ha avuto il via libera da Amazon, che ha rivelato i primi nomi coinvolti nel progetto: a occuparsi della riduzione televisiva saranno lo showrunner Rafe Judkins e i creatori di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby.

Annunciata da Sony lo scorso maggio, la serie TV di God of War proverà a portare sulla piattaforma streaming Prime Video le atmosfere e l'azione spettacolare che hanno reso celebre il franchise PlayStation, appena tornato nei negozi con lo splendido God of War Ragnarok.

"God of War è un brand coinvolgente, focalizzato sui personaggi, che crediamo conquisterà i nostri utenti grazie ai suoi mondi sconfinati e a un ricco storytelling", ha dichiarato Vernon Sanders, capo della divisione global television di Amazon Studios.

"Siamo onorati di poter condividere l'avventura di esplorare la mitologia di God of War in maniera così epocale insieme a Sony Pictures Television, PlayStation Productions e il team di sviluppo Santa Monica Studio."

In produzione dallo scorso marzo, la serie televisiva di God of War seguirà le vicende di Kratos, che decide di dire addio al suo passato intriso di sangue in Grecia e appende le armi al chiodo per recarsi nel regno norreno di Midgard, ma alla morte di sua moglie parte per un viaggio insieme a suo figlio per realizzare l'ultimo desiderio della donna.