Baldur's Gate 3: abbiamo visto in anteprima cosa ci aspetta nella prossima patch

Dopo i The Game Awards , però, la squadra capeggiata dal buon Swen Vincke ha deciso di fare le cose ancor più in grande di quanto visto con i passati update, presentando un aggiornamento numero nove con al centro l'attesissima classe del paladino, altre importanti aggiunte meccaniche, e un paio di reveal legati alla narrativa che faranno esplodere le teorie e le teste dei vecchi fan. Abbiamo avuto modo di assistere a una presentazione in anteprima dell'aggiornamento 9 di Baldur's Gate in compagnia di Swen in persona, e oggi siamo qui per descrivervi tutte le novità svelate. Preparate il vostro sacro mazzuolo... no, non in quel sens... cominciamo!

Essere tra i titoli più attesi del 2023 non è certo roba da poco, se si considera il peso di certi nomi previsti sugli scaffali nei prossimi mesi; Baldur's Gate 3 non è, però, un gioco "da poco": è un lavoro nato da un perfetto allineamento dei pianeti, che ha unito uno dei team più talentuosi nel campo dei GDR occidentali, i Larian , e il marchio forse più amato in assoluto dagli appassionati della vecchia guardia del genere. Sulla carta, insomma, si tratta di una sorta di unione sacra dal potenziale pressoché illimitato, nonostante le gargantuesche aspettative che si sono formate attorno al gioco e l'importanza storica dei Forgotten Realms possano portare al cedimento anche di un team veterano come quello belga (seppure, vista l'espansione globale della software house, sia forse riduttivo ad oggi ridurla alla caratteristica città di Gand).

Gloriosi ritorni

La nuova classe introdotta con la patch 9 di Baldur's Gate II è il paladino. Molti se la aspettavano come aggiunta finale, vista la sua popolarità

Dato che vogliamo iniziare l'articolo parlando degli annunci legati alla narrativa, è il caso di mettere in guardia almeno parte dell'utenza da eventuali spoiler, perché quanto spiegato durante la presentazione rappresenterà un'enorme sorpresa per quasi chiunque abbia affrontato i precedenti Baldur's Gate. Siete ancora qui? Bene, allora sarete probabilmente felici di sapere che il teaser trailer spuntato in rete qualche giorno fa, che lasciava intuire il ritorno di Minsc in Baldur's Gate 3, è stato ufficialmente confermato, e che il grosso ranger e il suo criceto da combattimento saranno parte integrante dell'opera di Larian.

Un po' di storia per chi non fosse particolarmente ferrato sul background narrativo della serie: Minsc è il personaggio più popolare dei vecchi Baldur's Gate, un eroico bestione così amato da esser stato infilato direttamente nella lore dei Forgotten Realms (e in alcuni fumetti legati a quell'ambientazione). L'espediente trovato dagli scrittori per mantenerlo in vita così a lungo è stata la pietrificazione; il nostro, infatti, sopravvive ben al di là delle sue naturali capacità di invecchiamento perché trasformato in una statua, e paradossalmente piazzato al centro del mercato della città di Baldur's Gate come monumento in memoria della sua "dipartita". Evidentemente questa trovata dev'essere piaciuta ai Larian, che stando al teaser la hanno chiaramente sfruttata per giustificare la sua presenza in un gioco i cui eventi si svolgono oltre un secolo dopo il precedente.

In Baldur's Gate 3 rivedrete alcuni degli eroi più iconici dei capitoli precedenti, nonostante siano passati più di cento anni. Paradossalmente, ha senso che Minsc sia ancora vivo

L'inserimento di un personaggio così apprezzato nel gioco potrebbe sembrare del puro fanservice (e lo è, per carità), ma durante l'evento i Larian ci hanno tenuto a sottolineare come i legami storici alla serie siano in realtà più solidi di una semplice comparsata. Già, perché Minsc non è solo e nel trailer da noi visionato compare quasi subito anche Jaheira, un'altra vecchia conoscenza la cui natura di mezzelfa giustifica l'esistenza nella nuova avventura (seppur molto in là con l'età). A questo punto lo stacco temporale con i predecessori si fa molto meno proibitivo del previsto, e chissà che non possano comparire altri volti noti come ad esempio la drow Viconia; bello comunque vedere come i Larian abbiano voluto rendere omaggio ai primi due Baldur's Gate, integrando a modo loro quelle vicende nel terzo titolo.

Jaheira e Minsc non saranno parte del primo atto e dunque non vi sarà modo di provarli nell'early access, tuttavia sembra confermato il loro possibile reclutamento nel party. Swen ha spiegato poi che le vostre azioni potrebbero persino renderli vostri antagonisti, a dimostrazione di come la campagna sia sempre attentamente calcolata per favorire sia un approccio eroico che diabolico alle vicende. Questa ricercata dualità, peraltro, la abbiamo vista in azione proprio durante il test del già citato paladino.