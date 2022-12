Hogwarts Legacy, video di gameplay mostra fasi di volo e open world

Il Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy è stato aperto dagli sviluppatori di Avalanche Software con alcune sequenze di gameplay in cui il nostro personaggio vola in groppa alla sua scopa ed esplora l'ampio open world che circonda la Scuola di Magia.

Appena entrato in fase gold, ma solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy ci consentirà di utilizzare questo meccanismo liberamente: in qualsiasi momento potremo uscire dalle mura del castello, chiamare la nostra scopa e volare ovunque desideriamo.

Non è tutto: la scopa potrà essere personalizzata e potenziata nel corso della campagna, guadagnando nuove e migliori caratteristiche, ma non sarà l'unico modo che avremo per volare: potremo anche salire sulla schiena di enormi ippogrifi e sfruttare la loro forza per spostarci rapidamente da un luogo all'altro.

Come abbiamo avuto già modo di scrivere nello speciale con tutte le novità di Hogwarts Legacy, il tie-in prodotto da Warner Bros. promette di catapultarci davvero nelle atmosfere e nelle storie del Wizarding World.

Lo streaming di oggi non fa che confermare ulteriormente la grande attenzione che gli sviluppatori hanno messo nella realizzazione del gioco, delle sue meccaniche e dei suoi vari aspetti, frutto evidente di una grande passione per la saga di Harry Potter.