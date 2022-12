Starfield consentirà di unirsi a tutte le fazioni in una sola partita, come in Skyrim

Starfield consentirà di unirsi a tutte le fazioni di gioco contemporaneamente, come avveniva in The Elder Scrolls V: Skyrim. L'informazione è emersa dall'ultimo video della serie Constellation Questions, in cui il Lead Quest Designer Will Shen ha risposto ad alcune domande fatte dalla comunità riguardanti le missioni.

Alla domanda posta a Bethesda: "Potremo unirci a più fazioni e completarne tutte le missioni come in Skyrim, o unirsi a una ne bloccherà altre come avveniva in Fallout 4?" Shen ha risposto: "Una delle prime cosa che abbiamo deciso è che la missione principale facesse fare un piccolo tour di tutti i sistemi e di tutti i personaggi principali, in modo che possiate farvi un'idea degli affari in cui sono coinvolti. Sempre all'inizio dello sviluppo abbiamo discusso della possibilità che le fazioni fossero in conflitto tra loro. Abbiamo deciso di fare in modo che possiate giocare con tutte le fazioni, indipendentemente dalle altre. Questa volta vogliamo che le storie siano più personali. Voi influenzerete la direzione di queste fazioni. Per dire, le politiche dei Free Star Ranger: cos'è più importante, la giustizia o l'industria? Dove li indirizzerete, in una direzione o nell'altra?"

Shen ha poi specificato che il giocatore non finirà per essere il capo di ogni fazione, ma naturalmente tutti i personaggi principali delle fazioni rifletteranno sulle sue scelte, con conseguenze anche molto importanti.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è previsto per il 2023, in data ancora da destinarsi, su PC e Xbox Series X e S.