Hogwarts Legacy, il video completo del secondo Gameplay Showcase

Avalanche Software e Warner Bros. hanno pubblicato il video completo del secondo Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy, in cui sono state mostrate le meccaniche di volo ed esplorazione dell'open world, il sistema di combattimento e la Stanza delle Necessità.

Pur essendo stato rinviato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Hogwarts Legacy arriverà puntuale il prossimo 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ed è appunto a queste versioni che si riferisce la presentazione realizzata dal team di sviluppo.

"Nella prima parte del video il giocatore, uno studente della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nel tardo 1800 monta sulla sua scopa e vola sopra l'open world", si legge nel comunicato stampa.

"Dopo aver sorvolato le Highlands scozzesi, il giocatore atterra per esplorare un villaggio che offre l'opportunità di incontrare diverse streghe e maghi e di partecipare anche a opportunità di ricerca."

"Il giocatore monta quindi un Ippogrifo d'Ossidiana (una variante esclusiva per chi preordina il gioco) per attraversare un paesaggio che vede arrivare l'inverno e la terra ricoperta dalla neve."

"In una seconda parte, più incentrata sul combattimento, il giocatore indossa elementi del guardaroba esclusivo parte del Set cosmetico delle Arti Oscure e attraversa la Foresta Proibita prima di cavalcare un Thestral fino all'Arena di combattimento delle Arti Oscure."

"Il Set cosmetico delle Arti Oscure, la Cavalcatura Thestral e l'Arena di combattimento delle Arti Oscure sono inclusi nella Deluxe Edition, nella Digital Deluxe Edition e nella Collector's Edition di Hogwarts Legacy oppure come acquisto in-game del pacchetto Arti Oscure."

"Il giocatore lancia un incantesimo Avada Kedavra e la barra della salute del nemico va immediatamente a zero, ed è possibile portare con sé in combattimento strumenti come pozioni e piante dalla Stanza delle Necessità per aiutare a sconfiggere i nemici in modo più efficiente."

"La sezione finale del video mostra la visita del giocatore alla Stanza delle Necessità. L'intero spazio può essere personalizzato e l'architettura può essere modificata mentre il giocatore evoca oggetti nello spazio."

"Le evocazioni possono essere trovate nella libreria 'Tomi e Pergamene' a Hogsmeade oppure ricevute come ricompensa per aver completato attività durante il gioco. È inoltre possibile personalizzare oggetti come vasi per piante e stazioni di produzione della birra."

"Nel corso del gioco, il giocatore potrà evocare il telaio, che potrà essere utilizzato per personalizzare e aggiungere proprietà magiche al proprio equipaggiamento. Infine, il giocatore va al Vivario dove vengono curate le bestie e dove sono svelati Graphorn, Niffler, Kneazle e Mooncalf."

"Accarezzando e nutrendo una bestia il giocatore riceverà gli ingredienti magici necessari per personalizzare e potenziare il proprio equipaggiamento. È disponibile anche una cassa giocattolo per giocare con le bestie e alle bestie possono essere assegnati nomi individuali."