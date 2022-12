The Witcher 3 Complete Edition scena di sesso assente su PS5 e Xbox Series X/S per colpa di una mod

Brutta sorpresa per i giocatori PS5 e Xbox Series X e S che hanno iniziato o ripreso a giocare a The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, perché una famosa scena di sesso è stata apparentemente censurata. Il problema però non risiederebbe in un'improvvisa pruderie di CD Projekt Red, ma nell'incompatibilità di alcuni filmati con una delle mod usate per produrre questa nuova edizione.

Come leggibile nella nota di rilascio, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ha incorporato diverse mod grafiche create dalla comunità e rese ufficiali dal team di sviluppo. Una di queste, Teiji25, ha dei problemi con alcune risorse del gioco: gli mancherebbero dei dati per riprodurre certe animazioni.

La mod di suo si occupa di migliorare le immagini delle sequenze filmate, ma è da sempre incompatibile con sette di esse, tra le quali la famosa scena di sesso tra Yennefer e Geralt di Rivia. Si spera che presto vengano prodotti degli aggiornamenti risolutivi e che la passione possa sbocciare anche con il raytracing attivato.

Per il resto, se volete avere più informazioni sulle novità della Complete Edition, leggete la nostra recensione.