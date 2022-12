Fantastic Four, John Krasinski non è stato contattato per il film

John Krasinski a quanto pare non è stato contattato per riprendere il ruolo di Reed Richards in Fantastic Four: lo ha rivelato l'attore ai microfoni di The Wrap, nel corso di un evento di presentazione per la terza stagione della serie Jack Ryan.

Pur essendo stato giudicato in maniera entusiastica per il suo piccolo ruolo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (qui la recensione), Krasinski potrebbe dunque non tornare all'interno del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Mr. Fantastic.

"Non ci sono stati contatti, l'unica volta che è successo è stato mentre giravo le ultime puntate della seconda stagione di Jack Ryan: Kevin Feige mi ha chiamato chiedendomi se volessi volare a Los Angeles e regitare nel loro progetto per un giorno", ha detto l'attore.

"Per me è stato un onore. Sono volato lì da Budapest non appena abbiamo terminato i lavori e sono andato direttamente sul set di Doctor Strange. Sono un grande fan di tutti quei personaggi e di quel mondo, dunque farne parte per un giorno è stato davvero entusiasmante."

Indicato per anni come la miglior scelta possibile per interpretare Reed Richards, Krasinski ha finalmente realizzato il proprio sogno grazie alla pellicola diretta da Sam Raimi, comparendo pur brevemente nella versione di Terra-838 di Mr. Fantastic.

"Stare nella stessa stanza con quelle persone è stato fuori di testa, così come far parte di quella narrazione. Sì, essere trasformato in spaghetti non era il mio obiettivo di vita per quanto concerne il Marvel Universe, ma è stato lo stesso molto divertente."