Tetris: il film è stato classificato per adulti

Il film di Tetris, in arrivo su Apple TV nel 2023, è stato classificato R negli USA, ossia per un pubblico adulto di diciassette anni o più. Qui immaginiamo che la fantasia collettiva inizi a correre veloce, visto che stiamo parlando di una pellicola tratta da un puzzle game in cui si incastrano dei pezzi geometrici tra di loro cercando di formare delle linee. Non correte troppo però, perché pare che il motivo sia la banalissima presenza di linguaggio scurrile. Quindi niente tetramini che bestemmiano.

Anni fa si iniziò a parlare del film di Tetris come di una trilogia fantascientifica di un qualche tipo, ma il film che arriverà sui nostri schermi sarà tutt'altro e racconterà semplicemente l'intricata storia dei diritti di distribuzione del gioco in occidente.

La prima versione di Tetris fu sviluppata dall'ingegnere informatico russo Alexey Pajitnov nel 1984. All'epoca c'era ancora la Guerra Fredda e vendere i diritti del gioco si rivelò molto complicato, visti i rapporti molto difficili tra i due blocchi di potere, quello americano e quello sovietico e le difficoltà comunicative.

Il risultato fu che diversi editori incontrarono Pajitnov e tutti tornarono a casa convinti di avere acquisito i diritti: Mirrorsoft, Spectrum Holobyte e Nintendo. In effetti si tratta di una storia appassionante.

Notizie sul film di Tetris per Apple TV iniziarono a circolare a marzo 2021, ma da allora non si è saputo moltissimo su cosa attenderci. L'unica informazione certa è che dovrebbe uscire a marzo 2023 e che è stato diretto da Jon S. Baird.