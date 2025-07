Il finale di Squid Game Stagione 3 all'inizio era molto più positivo

Per parlare in maniera più precisa della questione dobbiamo ovviamente fare qualche spoiler sulla serie TV , soprattutto sugli eventi finali, quindi non proseguite nella lettura se non desiderate avere anticipazioni sullo show di Netflix.

Squid Game Stagione 3 non ha avuto un finale particolarmente allegro, ma pare che non fosse ciò che il creatore Hwang Dong-hyuk avesse in mente inizialmente.

Le parole dell'autore sul finale di Squid Game

Nel finale di Squid Game Stagione 3, il protagonista Gi-hun si sacrifica per salvare il neonato di Giocatrice 222. Nel mezzo però il Front Man viene spinto a distruggere l'isola e mettere fine ai giochi una volta per tutte.

Sei mesi dopo, In-ho raggiunge gli USA per informare la figlia di Gi-hun che il padre è morto. Lì, nota una nuova reclutatrice (Cate Banchett) e incrocia lo sguardo con lei. Gli Squid Game, sembrerebbe, non sono realmente terminati.

Secondo quanto indicato dall'autore, inizialmente l'idea per il finale era ben più positiva. "Non so se posso chiamarlo il finale originale, ma inizialmente avevo una vaga idea di come avrei voluto terminare la storia. All'epoca, Gi-hun avrebbe messo fine ai giochi, in un modo o nell'altro, e ne sarebbe uscito vivo per incontrare la figlia in America."

"Originariamente, quindi, ho pensato che la persona che avrebbe visto la nuova reclutatrice sarebbe stata Gi-hun, ma appena ho iniziato a scrivere la storia e a pensare sempre di più a 'cosa voglio che racconti il finale di questa storia?' e anche 'quale dovrebbe essere il viaggio di Gi-hun e quale dovrebbe essere la sua destinazione?', mi rendevo sempre più conto di cosa stava accadendo nel mondo e ho pensato per un finale più adeguato per Gi-hun era necessario fargli inviare un messaggio potente e d'impatto e che questa sarebbe stata la conclusione".

Inoltre, pare che la presenta della reclutatrice interpretata da Blanchett non è da considerarsi come un indicazione per uno spin-off: "ho scritto tale scena per creare un finale d'impatto per la serie, non per aprire nuovi spazi o che altro".

Non a tutti è piaciuto il finale, ma Squid Game Stagione 3 è un successo da record in ogni singola nazione dove Netflix è disponibile.