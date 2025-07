Squid Game Stagione 3 è un successo da record in ogni singola nazione dove Netflix è disponibile

I risultati ottenuti Squid Game

Prima di tutto, è stato indicato che la serie TV è la prima tra ad essere diventata la più vista in tutte le classifiche mondiali: significa che in ogni regione nelle quali Netflix è disponibile, Squid Game 3 è lo show più visto tra tutti.

Parlando di puri numeri, ha ottenuto 60.1 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni di streaming, il che gli ha permesso di infrangere il record della serie più vista nei primi tre giorni di disponibili su Netflix. Va ricordato che la Stagione 2 ha ottenuto 68 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni: è stata pubblicata di giovedì mentre la terza stagione è arrivata di venerdì, quindi il conteggio del "primo weekend" è diverso per i due prodotti.

I risultati di lancio di Stagione 2 e Stagione 3 hanno reso Squid Game l'unico show di Netflix in grado di entrare nella lista dei "più popolari di sempre" sin dalla prima settimana di streaming. Precisamente, al momento Squid Game Stagione 3 è in posizione nove nella classifica degli show in lingua non-inglese più popolari di sempre: ha però tutto il tempo per salire di posizione.

Inoltre, le prime due stagioni hanno visto un aumento delle visualizzazioni, chiaramente causato dagli spettatori che hanno deciso di rivederle prima di passare alla terza stagione o da nuovi fan che hanno deciso di dargli una possibilità ora che lo show è concluso.

Anche in Italia Squid Game Stagione 3 è diventato subito prima: ecco la classifica completa.