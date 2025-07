La nuova icona di Gemini arriva su Android, novità anche per il widget dell’applicazione

L' icona di Gemini è ufficialmente cambiata e sta già approdando su Android e iOS. L'assistente IA di Google adotta i consueti colori di Big G: giallo, verde, rosso e blu, mentre la sua forma è stata leggermente rivista, seppur in modo impercettibile. Inoltre, sono stati apportati dei piccoli cambiamenti anche al widget dell'app . Vediamo meglio tutti i dettagli.

Nella configurazione 1x3 o più larga, invece, non troviamo più le opzioni dedicate ai file o alle condivisioni delle immagini, bensì i metodi di accesso con Gemini Live.

Inoltre, anche il widget dell'applicazione è stato rivisto: sono stati aggiunti i nuovi collegamenti Video e Condivisione, insieme ovviamente alle opzioni già presenti come Galleria e Fotocamera. Stavolta, nella barra superiore, non troviamo più la dicitura "Chiedi a Gemini", ma troviamo la semplice scritta Gemini.

A partire da questo mese sarà disponibile la nuova icona dell'applicazione, sia su dispositivi Android che iOS. Il rollout è già iniziato, quindi gli utenti potranno vedere questa piccola novità nelle prossime ore. Come già anticipato, stavolta troviamo i classici colori di Google , con bordi leggermente più rotondi rispetto ai precedenti.

Chat Temporanea e altre funzioni

Nel frattempo, all'interno dell'applicazione potremmo trovare una nuova funzione chiamata Chat Temporanea, una sorta di ChatGPT, quindi un assistente virtuale con cui avere una conversazione. Per ora non è disponibile ed è stata scovata da AssembleDebug, noto insider che ha condiviso uno screenshot su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel frattempo, sono ufficialmente disponibili le azioni programmate su iOS, Android e web, delle funzioni particolarmente utili che permettono di automatizzare attività di routine. Inoltre, Google ha deciso di integrare Gemini su più app, quindi potrà aiutare gli utenti attraverso le applicazioni Messaggi, WhatsApp e altre ancora. Con Gemini Live, invece, è possibile usufruire di sottotitoli in tempo reale per interagire con l'IA in silenzio.