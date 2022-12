Overwatch 2: il cosplay di Tracer da melamori.cosplay è pieno di energia

Overwatch, come tutti i giochi fortemente basati su un cast di personaggi diverse e ben caratterizzati, è particolarmente amato dai cosplayer, come dimostra questo cosplay di Tracer da parte di melamori.cosplay che riprende una delle combattenti più amate.

Essendo uno sparatutto multiplayer incentrato sull'utilizzo di personaggi differenti e dotati di diverse abilità molto specifiche, è facile che i giocatori sviluppino dei forti legami di preferenza o ostilità con i vari combattenti, meccanismo che esiste nel mondo dei videogiochi fin dai tempi della selezione del personaggio da una scelta più o meno nutrita.

Nonostante vi siano tante scelte differenti e molto valide, Tracer rappresenta però una sorta di simbolo per Overwatch, una sorta di combattente pin-up che si presta perfettamente a rappresentare l'intero gioco con il suo carisma.

Merito della sua caratterizzazione particolare, che l'ha resa famosa in tutto il mondo davvero in pochissimo tempo, diventando negli anni una sorta di icona videoludica. L'interpretazione che vediamo in questo caso, con il cosplay di melamori.cosplay, è davvero una delle migliori che abbiamo visto, nonché forse uno dei cosplay più fedeli che si possano trovare in giro in generale.

Dalla costruzione dell'abito alla posa fino alla capigliatura, la cosplayer è diventata praticamente una Tracer in carne e ossa, come potete vedere qui sotto.

