Lara Croft and the Guardian of Light / Temple of Osiris rinviati su Nintendo Switch

Feral Interactive ha annunciato che Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris sono stati rinviati su Nintendo Switch: previsti per quest'anno, i due giochi saranno disponibili sulla console ibrida nel corso del 2023.

In attesa di capire come sarà il nuovo gioco di Tomb Raider prodotto da Amazon Games, potremo dunque ritrovare su Switch gli spin-off targati Crystal Dynamics che sperimentavano soluzioni diverse rispetto al passato.

Parliamo infatti di esperienze action adventure a base cooperativa, con una visuale a tre quarti dall'alto e diverse novità introdotte per l'occasione sia per quanto concerne i puzzle che l'esplorazione e i combattimenti.

Feral Interactive, che si occuperà delle conversioni, ha detto di star prendendo in considerazione la possibilità di pubblicare Guardian of Light e Temple of Osiris anche in formato fisico, sebbene per il momento l'idea sia quella di uscire esclusivamente in digitale via eShop.