Gran Turismo 7 su PC non è in sviluppo al momento, dice Kazunori Yamauchi

Nonostante in molti si aspettino un possibile arrivo di Gran Turismo 7 anche in versione PC, sembra che questa non sia attualmente in sviluppo, secondo quanto riferito da Kazunori Yamauchi, capo di Polyphony Digital, in una recente intervista.

Interpellato dalla testata nipponica Dengeki Online anche in occasione del 25° anniversario della serie, Kazunori Yamauchi si è anche espresso sulla questione di una conversione su PC, con la rivista che ha chiesto direttamente lumi sulla faccenda visto che alcune fonti riportano sia già in sviluppo.

La risposta però è negativa, sebbene non si tratti di una chiusura totale.

"Non è corretto", ha risposto Yamauchi sugli eventuali report di una versione PC di Gran Turismo 7 in sviluppo. "Mi sono limitato a dire che non ci sono soluzioni che ci sentiamo di escludere, dunque le probabilità di una versione PC non sono proprio zero, ma se volete sapere precisamente ciò che stiamo facendo al riguardo, al momento è nulla. Non c'è nulla di cui parlare".

Insomma, Yamauchi fa capire come la possibilità di un port su PC Windows non sia affatto esclusa, ma che la questione non è attualmente in corso e non sembra sia più di tanto in discussione. L'idea che Gran Turismo 7 possa arrivare su PC, d'altra parte, non è proprio folle: considerando la politica di apertura di Sony verso la piattaforma, sulla quale stanno per arrivare anche Returnal e The Last of Us Parte I, la simulazione di guida sembra essere un candidato ideale per il salto su PC.

In ogni caso, è possibile che ci sia ancora da aspettare un po', considerando gli impegni del team già sulla versione PS4 e PS5. A questo proposito, nella stessa intervista Yamauchi ha anche riferito che ogni singola auto richiede un lavoro di 270 giorni per essere completata.