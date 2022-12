The Last of Us Parte I per PC, data d'uscita annunciata con trailer ai TGA 2022

All'interno delle varie pubblicità andate in onda durante i The Game Awards 2022, è giunta anche la data d'uscita della versione PC di The Last of Us Parte I, che arriverà su piattaforme Windows il 3 marzo 2023.

Annunciata con un trailer di presentazione dedicato, la versione PC di The Last of Us Parte 1 ha dunque infine una data d'uscita ufficiale.

Il 3 marzo 2023 anche gli utenti PC potranno dunque vivere la grande esperienza dell'action adventure horror di Naughty Dog, che proprio in questi giorni riceve anche il suo primo adattamento in serie TV.

Già disponibile su PS5, The Last of Us Parte 1 è il remake totale del primo capitolo uscito originariamente nel 2013 e poi rielaborato con The Last of Us: Remastered l'anno successivo. La nuova versione si basa su un impianto grafico decisamente evoluto e aggiornato, riprendendo comunque molto precisamente i contenuti e le situazioni del gioco originale.

Prosegue dunque l'impegno di Sony PlayStation su PC, all'interno della nuova politica dei PlayStation Studios che dedicano ora molta più attenzione alla piattaforma Windows, su cui stanno arrivando tutti i maggiori successi che hanno reso celebri le console Sony.

Proprio nel corso della serata dei The Game Awards 2022 è stata annunciata anche il periodo d'uscita della versione PC di Returnal e si prosegue dunque con l'uscita anche di The Last of Us Parte 1, uno dei giochi di maggior rilievo tra i first party di PlayStation Studios, in attesa di capire se anche The Last of Us Parte II sia destinato ad arrivare su PC, cosa piuttosto probabile a questo punto.