Monster Hunter Rise: Sunbreak avrà diverse espansioni e aggiornamenti gratis nel 2023

Ringraziando i fan per il supporto dimostrato, il producer della serie, Ryozo Tsujimoto, ha riferito che il 2023 sarà un anno esaltante per Monster Hunter Rise: Sunbreak, con diverse espansioni e aggiornamenti gratis (e non solo) previsti nel corso dei mesi.

In uno dei tipici messaggi delle compagnie nipponiche sui propositi dell'anno nuovo, Ryozo Tsujimoto ha voluto rassicurare tutti che sono previsti ancora tanti contenuti per Monster Hunter Rise: Sunbreak, al di là della maxi-espansione che ha proprio caratterizzato il rilancio generale del nuovo capitolo.



"Guardando avanti al 2023, stiamo pianificando diversi aggiornamenti gratuiti per Monster Hunter Rise: Sunbreak", ha affermato nel corso del video messaggio visibile nel tweet ufficiale qui sopra. D'altra parte, due aggiornamenti sono già stati annunciati nel corso della roadmap riferita nei mesi scorsi, con il Free Title Update 4 in inverno e il Free Title Update 5 in primavera, che porteranno il gioco alle versioni 14 e 15, in attesa di maggiori dettagli sui contenuti.

Tuttavia, la questione sembra non si limiti a questi due update, dunque possiamo aspettarci un supporto continuativo anche dopo la primavera per il gioco Capcom. D'altra parte, Monster Hunter Rise è stato di recente annunciato per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, dunque è destinato a conoscere una seconda giovinezza su queste nuove piattaforme. Ricordiamo peraltro che è in arrivo anche al lancio su Xbox Game Pass.