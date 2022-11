Monster Hunter Rise: Sunbreak, il Title Update 3 ha una data d'uscita, trailer e dettagli

Monster Hunter Rise: Sunbreak ha avuto oggi la sua presentazione in livestream da parte di Capcom, durante la quale è stata svelata la data d'uscita del Title Update 3, con le varie aggiunte in arrivo in termini di contenuti e dettagli vari.

Il nuovo aggiornamento con espansione arriverà dunque il 24 novembre 2022, ovvero la prossima settimana, portando con sé diverse novità interessanti in termini di creature, oggetti ed eventi di gioco nel mondo di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Per quanto riguarda i nuovi mostri, questi sono quelli attesi con il prossimo aggiornamento:

Chaotic Gore Magala

Risen Teostra

Risen Kushala Daora

Dal punto di vista delle nuove quest, il Title Update 3 porta con sé una serie di nuove missioni da intraprendere all'interno della serie "Anomaly Research Quest", che portano ai nuovi mostri e consentono di incrementare notevolmente il livello dei giocatori. Tra queste, troviamo le seguenti:

Anomaly Investigations, con generazione random delle creature da cacciare e della situazione e ambientazioni in cui si trovano

Risen Elder Dragons, nelle quali ci troviamo a cacciare dei draghi con stat particolarmente rialzate rispetto al normale, a causa sempre dell'Anomalia e dei suoi influssi sulle creature.

Oltre a queste, tra gli oggetti sono previste nuove armi di tipo Layered e ulteriori contenuti scaricabili a pagamento, oltre a varie Event Quest che consentono di ottenere delle ricompense speciali. Vediamo, inoltre, il trailer di presentazione del nuovo aggiornamento in questa pagina, con una panoramica sui nuovi contenuti in arrivo. Nel frattempo, abbiamo visto che la serie di Monster Hunter ha raggiunto 88 milioni di copie vendute.