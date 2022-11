Pentiment non sarebbe stato possibile senza Xbox Game Pass, dice Obsidian

In una recente intervista a Tuesday's Waypoint Radio, Josh Sawyer di Obsidian ha ribadito un punto che a suo dire è stato fondamentale per lo sviluppo di Pentiment, ovvero che non sarebbe stato possibile senza l'esistenza di Xbox Game Pass.

"Non avrei mai proposto lo sviluppo di Pentiment senza il Game Pass", ha affermato Sawyer, director e autore dello splendido gioco ad ambientazione medievale disponibile da ieri su PC e Xbox attraverso Xbox Game Pass.

Pentiment: il sogno di Andreas

"Letteralmente, non sarebbe potuto esistere, credo proprio che non sarebbe stato possibile".

Questo ovviamente deriva dalla nuova organizzazione di risorse che consente il sistema su abbonamento: "La vecchia mentalità di publisher e sviluppatori è generalmente focalizzata su investimenti più massicci con un ROI (return on investment, ovvero i ricavi rispetto agli investimenti effettuati -ndR) più alto, che non è però il punto centrale in questo ambiente, in questo ecosistema", ha spiegato Sawyer.

Di conseguenza, "Game Pass è stato l'unico modo in cui ho potuto considerare Pentiment fattibile". Si tratta di un cambio di visione rispetto ai progetti standard, come spiegato dall'autore: "È qualcosa di atipico e di nicchia, è fatto per un pubblico ristretto, e finché quel pubblico resta coinvolto, allora ha raggiunto l'obiettivo".

Pentiment è stato sviluppato da un team estremamente ristretto all'interno di Obsidian, mentre il grosso dello studio lavorava ad altri progetti. Si tratta di una storia simile a quella di Grounded, ma in quest'ultimo caso il gioco era già stato avviato dal team prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, dunque era partito con presupposti diversi, anche se sempre legati a una produzione di dimensioni modeste, tuttavia con il potenziale di aprirsi a un pubblico ampio grazie al fatto di afferire a un genere piuttosto apprezzato come i survival.

Per maggiori informazioni sull'avventura medievale di Obsidian, vi rimandiamo alla nostra recensione di Pentiment.