Immortality ora disponibile tramite Netflix: gratis per gli abbonati, con l'app mobile

A partire da oggi, 16 novembre 2022, è disponibile "gratis" (ovvero senza spese aggiuntive per gli abbonati) tramite Netflix il videogioco Immortality. La sezione videoludica di Netflix è disponibile solo tramite l'app mobile, vi ricordiamo.

Immortality è il più recente gioco di Sam Barlow, creatore di Her Story e Telling Lies. Questo nuovo gioco ci chiede di seguire la storia di Marissa Marcel, una giovane attrice che è apparsa all'interno di tre diversi film che non sono però mai stati completati e distribuiti.

Il nostro compito è di comprendere cosa è realmente accaduto, esplorando una serie di frammenti video che ci mostrano scene dei film e del dietro le quinte. Il termini di gameplay, Immortality ci chiede di scoprire altre clip video selezionando elementi presenti in scena: potremo cliccare su oggetti così come sui personaggi e verremo reindirizzati a un'altra clip dove tale elemento (o uno della stessa categoria) è presente.

Immortality richiede 12 GB di download, ben più del gioco mobile medio. Si tratta però di un piccolo prezzo da pagare per un gioco di altissimo livello. Ricordiamo che l'abbonamento di Netflix non permette di giocare in cloud.

Nella nostra recensione di Immortality vi abbiamo spiegato che "Immortality è un capolavoro capace di coinvolgere e sconvolgere il giocatore in più di un momento. È un videogioco forte, pieno di sorprese e di temi interessanti, capace di stravolgersi al momento giusto per trascinare in una riuscita spirale positiva di ricerca e di scoperta, che mette in gioco cervello ed emozioni. È anche una delle opere che meglio riesce a far giocare con le sequenze filmate, trasformando il giocatore in un montatore / investigatore attraverso un'interfaccia semplice e naturale, comodissima sia utilizzando mouse e tastiera, sia con un controller. La conclusione è: che ci fate ancora qui?"