Monster Hunter Rise annunciato per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Game Pass, è ufficiale

Confermando le indiscrezioni circolate in rete negli ultimi giorni, Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise è in arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows Store, con data di uscita fissata al 20 gennaio 2023 al prezzo di 39,99 euro. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. L'annuncio è stato accompagnato con un trailer, che potrete visualizzare nel player poco più sotto.

La maxi-espansione Sunbreak arriverà su console Microsoft e Sony pochi mesi dopo il lancio, con periodo di uscita previsto per la primavera 2023.

Stando al comunicato ufficiale di Capcom, le versioni PS5 e Xbox Series X gireranno in 4K e 60 fps. Il sito ufficiale Xbox parla anche di una modalità grafica 1080p e 120 fps su Series X, ma non è chiaro se sarà disponibile anche su PS5 (altamente probabile). Le versioni current gen supporteranno il 3D audio. Inoltre, le armi con scudo (Lancia, Lancia-fucile, Spada e Scudo e Lama Caricata) e dalla distanza (Arco, Balestra leggera e pesante) sfrutteranno i grilletti adattivi del DualSense di PS5.

Ricordiamo che al momento Monster Hunter Rise è disponibile su Nintendo Switch e PC via Steam, ecco la nostra recensione. Durante l'estate il gioco ha ricevuto la corposa espansione Sunbreak, che ha introdotto il Grado Maestro, nuovi mostri e meccaniche di gioco.

Che ne pensate, siete felici per questo annuncio? Approfitterete del Game Pass per provare l'hunting game di Capcom? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.