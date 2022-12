Indiana Jones 5: ecco il primo trailer e il titolo ufficiale, Dial of Destiny

Per la gioia di tutti i fan dell'archeologo più famoso e imitato al mondo, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Indiana Jones 5, di cui è stato svelato anche il titolo reale: Indiana Jones and the Dial of Destiny. Vediao il filmato:

Il video è stato mostrato in occasione del Comic-Con brasiliano, prima di essere messo online per la gioia di tutti. Nel filmato possiamo vedere Indiana Jones impegnato in un inseguimento a cavallo, usare la sua iconica frusta. Ci sono anche alcune sequenze che mostrano un Harrison Ford ringiovanito dall'uso della computer grafica, incluso uno in cui viene catturato da dei nazisti. Speriamo che il film presti fede alla promessa di Ford di raccontare una storia di grande umanità, ma allo stesso tempo adrenalinica.

Il ruolo del cattivo, il tedesco Voller, è stato affidato a Mads Mikkelsen, mentre Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) interpreterà quello della nipote di Indy, Helena. Boyd Holbrook sarà il servo di Voller, Klaber. Fanno parte del cast anche Thomas Kretschmann, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones e Olivier Richters.

Il regista del film è James Mangold (Logan, Ford v Ferrari), il primo oltre a Steven Spielberg ad aver diretto una pellicola di Indiana Jones. Spielberg di suo svolge il ruolo di produttore, mentre George Lucas, che ha scritto gli altri quattro film, non è coinvolto nel progetto.

Indiana Jones and the Dial of Destiny arriverà nei cinema il 30 giugno 2023.